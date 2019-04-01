罕見！ 這條紫番薯竟比人臉大

2019-04-01 15:08

〔記者萬于甄／台南報導〕台南新化以種植地瓜聞名，瓜農多半與在地企業瓜瓜園契作種植，其中，一名年約80歲的瓜農陳秀一，上個月採收契作的紫番薯時，竟在田中採收到3條超大的番薯，外型甚至比人臉還大，讓陳秀一相當驚訝，直呼「種植70年來第一次看見這麼大的番薯」。

今年80多歲的瓜農陳秀一從10歲開始就幫家裡務農種番薯，他說，早期種植番薯都是交給製粉工廠製作番薯粉，現在則與瓜瓜園合作；陳秀一去年10月開始種植約1.1公頃的紫番薯，俗稱「芋仔番薯」，此品種顏色為紫紅色，富含花青素，種植5個多月，上個月底剛剛採收。

陳秀一說，採收時看見田中收成滿滿的紫番薯，心情相當開心，沒想到在整理時，更發現3條外型比正常番薯大了好幾倍的紫番薯，且平均每條都超過5台斤，最大的一條更達10台斤，自己種植番薯70多年，首次看見比人臉還大的番薯，真的非常驚喜。

瓜瓜園業者表示，紫番薯一般外型較為細、瘦長，能長到這麼大的確少見，而紫番薯果肉顏色較深，更是一般蔬果少有的天然紫色，近年來在消費者健康意識抬頭之下，紫番薯也非常受到消費者青睞。

陳秀一表示，種植番薯沒有甚麼秘訣，平時就是適當的施肥，有空就到田裡鋤草，瓜瓜園昨會在田埂周圍以生物防治方式，幫忙杜絕番薯的病蟲害蟻象蟲，此次，3條超大的紫番薯採收時一旁還有許多分支的小番薯，若只有單一番薯，或許還能長的更大。

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