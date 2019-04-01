清水火災受傷3兄妹 2人意識好轉

2019-04-01 14:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市清水區民宅昨日發生火警，造成夫婦2人均已去世，3名子女重傷送中國附醫急救，目前病情控制，生命跡象穩定；3子女就讀的清水高中校長黃偉立今早再探視學生，向意識清楚能互動的長子轉達師生關心，因長子讀高三，且已過逢甲大學資工系申請第一階段初審，也向學生表示會代為處理後續資料上傳及視恢復情況代向大學了解口試等事宜，讓學生安心養傷。

黃偉立指出，18歲長子及16歲次子經過接受高壓氧治療後，意識轉為清楚，狀況也穩定，至於女兒目前還是昏迷中；對於3名學生住院消息，許多同學今日寫了小卡片放置在學校祈福，祈禱3人能逐漸好轉；今日探視學生主要表達師生希望3人能早日康復，早日重返校園的願望與祝福。

黃偉立說，其中老大第一階段大學個人申請入學已通過，今日也特別要學生不要擔心，學校會協助後續申請手續並協助跟大學連繫第二階段申請辦理情況，屆時看他恢復情況再大學連繫，若要面試有沒有其他方式可以替代進行。

至於家人的情況學生是否已知情，黃偉立說，因為學生看起來還很累，需要休息，並未跟學生有太多對話，並未向學生透過其他家人的消息，希望讓孩子在穩定安心情況下，儘速恢復身體狀況。

黃偉立說，意外發生以來，校方也接獲不少關心電話，有人甚至表示想捐助，但校方尊重家人意願，目前暫時不用，若真有需要，學校會再統一對外說明公布。

此外，台中市府昨夜一度通知市長盧秀燕今早11點要前往醫院探視學生，並訂出詳細探視流程，今早卻臨到10點時才突然通知改10點前往探親，大批媒體擠在醫唍門口採訪，也引來進出醫院民眾側目。

盧秀燕關心3子女醫治狀況並慰問家屬，也指示市府社會局、教育局、衛生局等相關局處儘力協助後續災害救助及善後事宜。

社會局表示，意外事件夫妻2人分別在兩家科技廠工作，養育子女3人，家庭經濟狀況普通，並沒有申請過社會福利資格，這次發生火災造成夫婦死亡，家屬可申請每人20萬元災害救助金，子女就醫部份像是醫療費用達規定標準，也可以申請相關補助。

社會局已指派社工員專人陪伴，後續家屬需求，也會協助申請政府社會福利服務或轉介民間資源幫忙，全力協助度過難關。

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