保健》睡前愛滑手機 國衛院研究：破壞睡眠週期賠上健康

2019-04-01 13:30

〔記者林惠琴／台北報導〕睡前喜歡滑手機的民眾注意！國家衛生研究院今日發表一項研究指出，睡前使用手機影響最大，多使用手機1小時，會延後入睡時間4.9分鐘、睡眠週期延後 3.5分鐘，並減少5.5分鐘的睡眠時間，長期下來，晚睡早起，影響作息，也可能賠上健康。

此研究由國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒研究團隊執行，成員包含台大醫院、馬偕醫院醫師，以及交通大學與淡江大學研究人員，涵蓋精神醫學、臨床心理學、統計學的跨領域團隊。

此研究利用研究團隊開發的「作息足跡」APP，依據手機螢幕的開與關，記錄使用者的作息及睡眠時間，共計針對61位年齡介於20至56歲的受試者，連續記錄14天全天候的手機使用行為，搭配問卷調查，再用收集到的巨量資料分析受試者作息與睡眠時間。

結果發現，睡前每增加使用1小時的手機，就會延後入睡時間4.9分鐘，睡眠週期延後3.5分鐘，並減少5.5分鐘的睡眠時間。

林煜軒表示，別小看延遲幾分鐘入睡，臨床觀察發現，睡眠困擾者延遲5分鐘入睡就可能引發焦慮，加上睡眠時間減少，出現晚睡早起的情形，恐干擾生活作息，並影響健康。

此外，研究團隊也發現，雖然睡前使用手機時間僅佔全天候使用時間的14.3%，但對睡眠週期延後的影響力，卻佔整天手機光源曝露的44%。

林煜軒指出，睡前手機螢幕的強光，對於與睡眠有關的褪黑激素分泌影響較大，因此此時手機光源曝露對於睡眠週期延後的影響力也較高。

林煜軒強調，不少研究已證實睡眠週期延後對健康的危害，包含與精神疾病復發、代謝性疾病、心血管疾病，以及乳癌、攝護腺癌等癌症有關，建議睡前1小時應避免滑手機。

林煜軒研究團隊的該研究，已於今年3月發表於國際期刊《精神醫學研究期刊》（Journal of Psychiatric Research）上。

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