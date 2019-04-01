這不是愚人節玩笑 澎湖多項新制今上路

2019-04-01 13:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕4月1日愚人節，澎湖縣政府多項新制上路，其中為改善馬公市區交通，小海豚巡迴巴士上路、市區3座公有停車場前1小時免費優惠，實施首日未見停車及搭車潮，與風浪過大船班停駛及宣導不足有關，但燒烤業者總體檢影響最大。

仿效美國叮叮車的小海豚巡迴公車，每20分鐘就有一班小海豚彩繪中型巴士，串連景點、飯店、遊客中心，票價定為10元。首日上路有不少外國人由市區搭乘，前往澎湖生活博物館，但本國遊客就較少，一般認為隨招隨停，但外型辨識度不高，晃眼就開過去效果不大，需要加強宣導。

另外，澎湖縣政府市區3座地下停車場（中正國小、文光國中及澎湖縣政府地下室），前30分鐘免費，延長至前60分鐘免費，以提高使用率。首日實施仍有許多空位，許多民眾認為停放在停車場，需要上上下下，對於行動不便及老弱婦孺不方便，希望市區回復舊制，開放收費停車格。

至於影響觀光最鉅的，就是全面體驗澎湖燒烤業者措施，4月1日為澎湖縣政府設立改善大限時間，但幾乎所有業者都有或多或少違規情形，恐將無法在期限內改善完成，由於無法營業，現已傳出退訂潮，曾引領澎湖觀光熱潮的燒烤業者，今年可能銳減，對於澎湖觀光影響則有待後續觀察，但也有民眾對於澎湖縣政府鐵腕取締措施叫好。

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