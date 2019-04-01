寵物殯葬協會成立寵物登記站 寵物火化直接辦除戶

2019-04-01 12:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕農委會為落實寵物登記死亡除戶，近日邀集寵物殯葬協會在新北市政府動物保護防疫處開會，過去都是在動物醫院成立寵物登記站，中華民國寵物殯葬服務協會（簡稱寵物殯葬協會）承諾將試辦成立寵物登記站，以落實死亡除戶，若試辦順利，將協助寵物殯葬業者共同加入成為寵物登記站，方便飼主於寵物火化時直接辦理除戶。

農委會在新北市動保處舉行協調會，以落實寵物除戶，新北市動保處長陳淵泉建議農委會應該要提供飼主誘因，才能增加除戶意願，另針對寵物登記資料包括聯絡電話已變成空號，或已搬離現居地址3年未更新者，應修正寵物登記系統，列為靜止戶，才能更進一步落實現有寵物的管理。

新北動保處表示，新北市有204個寵物登記站，可網路查詢：https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=7。

農業局長李玟表示，寵物登記不只是寵物的身分證，同時也是寵物來過世上走一遭的證明，毛寶貝往生後辦理死亡除戶，才讓毛寶貝完整走完這一生，為簡政便民，這次寵物殯葬協會合作，方便飼主在寵物火化時直接辦理除戶。

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