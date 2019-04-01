新北免費親子館遛小孩 可抽住宿券、高級家電

2019-04-01 12:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有72家公共托育中心附設的免費親子館，成為父母親「遛小孩」的好去處。市府社會局今天召開記者會，宣布「新北親子幸福存摺集點大FUN送」活動起跑，4月2日起至6月30日止，民眾帶0至6歲幼童到親子館遊玩可累積點數，有機會抽中住宿券及高級家電等大奬。

副市長吳明機表示，現今社會重視兩性平權，孩子的成長需要父母親一起參與，新北市的親子館在4至6月規劃許多「男性家長幸福陪伴場」主題活動，鼓勵爸爸主動參加，讓陪伴孩子不再是媽媽的專屬工作。

吳明機指出，新北市各親子館將於4月14日、4月21日及4月28日辦理親子免費體驗活動，歡迎市民帶著小寶貝一起來玩樂。

社會局長張錦麗表示，新北市72家公共托育中心暨公共親子中心，累計已服務377萬人次，家長憑寶寶手冊領取幸福存摺，每至親子館一次可累積點數，達20點可兌換主題活動免費券1張，每名幼兒存摺點數達30點，將獲得1次抽奬機會，預計7月中旬舉辦抽奬，獎品包括親子住宿券、高級家電、行李箱、滑步車、木製幼兒廚房組及餐券等，詳情請上「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」臉書查詢。

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