復活節彩蛋巧克力版！埔里學童的兒童節小確幸

2019-04-01 12:45

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮Feeling18巧克力工房連續10年贈送在地學童兒童節禮物，每位幼兒園、國小學童都能得到1盒巧克力，今年總計送出7700份，且配合復活節主題「金蛋尋寶」，還有230顆金蛋分送各校，讓學童在校園裡尋寶，找到金蛋的幸運兒，還可免費兌換內含小禮物的巨型巧克力彩蛋，讓兒童節驚喜連連。

埔里在地企業Feeling18巧克力工房熱心社會公益，除了獎勵學童閱讀送巧克力，2010年起於兒童節前夕，送給埔里在地公私立幼兒園、國小學童每人1盒巧克力，陪伴全鎮孩子們歡度兒童節，這項在地學童專屬的「小確幸」去年更擴及魚池鄉，今年兒童節兩地將送出7700份巧克力。

今天上午在埔里愛蘭國小舉行捐贈儀式，18度C文化基金會董事長茆晉（日牂）說，今年配合公所設計的復活節主題，還加碼舉辦「金蛋尋寶」遊戲，共有230顆金蛋依學校班級、學童人數比例分配至各校，學校將金蛋藏於校園讓學童尋寶，找到金蛋的幸運兒，還可免費兌換大如鵝蛋、內含小禮物的巨型巧克力彩蛋，要讓學童驚喜連連。

鎮長廖志城表示，感謝Feeling18巧克力工房對埔里學子的關懷，今年活動主題是復活節，希望「金蛋尋寶」遊戲除了增加與學童的互動性，也邀請蒙愛教會牧師講述復活節的由來，讓山城的孩子了解多元文化與國際接軌，學習友誼、關愛的真、善、美。

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