日本飛行船劇團11日在葫蘆墩文化中心上演！

2019-04-01 12:43

〔記者歐素美／台中報導〕日本飛行船劇團將著名的歐洲童話「穿長靴的貓」，改編成溫馨、勇氣與冒險的舞台音樂劇，4月11日週四晚上將在葫蘆墩文化中心演出！透過充滿魔法的繪本故事，引領觀眾進入神奇的異想世界，傳遞美好幸福的感受。

「穿長靴的貓」描述3個孩子的父母意外喪生，只留下一間磨坊、做麵包的工具，還有一隻聰明、又會說話的貓咪，牠以一雙靴子和一件斗篷，幫助小主人們度過危機。故事描述激勵孩子在不幸的遭遇中運用機智來完成理想；在艱困之時能凝聚正向的力量，開創另一個嶄新的希望。

葫蘆墩文化中心表示，該劇保留法國民間文學故事的生動情節，配合獨具特色且精緻的面具服裝、道具布景，結合活潑、動人的旋律及演員精湛的肢體動作，呈現奇幻絢麗的視聽震撼，帶給大家有別於以往風格呈現的全新感受。

飛行船成立於1966年，為人偶劇團，團員多達180餘名，所有演員皆受芭蕾與體操訓練，並於世界20幾個國家公演，作品常運用電影和舞台劇的夢幻手法，以歌唱舞蹈演譯童話至善純真、智慧勵志的教育寓意和內涵。

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