醫病》7旬翁脹尿就痛 竟是膀胱掉進陰囊

2019-04-01 12:42

〔記者歐素美／台中報導〕72歲吳姓老翁只要脹尿，左邊陰囊就會鼓鼓的、不舒服，忍了近1年，到豐原醫院泌尿科教學門診求診，住院醫師陳韋志檢查發現老翁陰囊內的凸起物不像是一般的腸子或其他組織，疑懷非一般疝氣，進一步安排電腦斷層掃描，赫然發現原來是膀胱掉進陰囊內，經手術治療，終於解除老翁的尷尬。

豐原醫院住院醫師陳韋志表示，疝氣的成因有很多，但像是膀胱等「器官」掉到鼠蹊部外側，導致疝氣，比較少見，可能是老翁長期解尿用力或便祕，加上鼠蹊部周邊脆弱，膀胱才掉到外側，造成老翁脹尿時出現不舒服感，解尿後又稍為緩解。

豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，手術過程明顯可看見患者的肌肉層產生缺陷，膀胱經由肌肉裂孔掉到陰囊位置，形成疝氣，手術時將裂口稍微撐大，將膀胱推回原來位置，再縫補裂口，避免再次發生疝氣。

陳韋志表示，發生疝氣情形應盡快就醫處理，不應害羞諱疾忌醫，否則恐發生腸子卡住等風險，吳姓老翁經手術後，膀胱推回原來位置，解尿即不再出現陰囊鼓鼓的或不舒服感。

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