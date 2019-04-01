謠言終結站》喝啤酒除結石？醫：別傻了！

2019-04-01 12:21

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉今天在新竹縣寶山鄉舉辦醫療講座時，針對有民眾提問：「不是說喝啤酒可以根除結石嗎？我每天喝2000cc，怎麼都沒用？」他當場說明：「別傻了，喝啤酒不但不會根除結石，啤酒含有豐富普林，常喝啤酒會使尿酸增高，反而可能促進結石的產生。」

李聖偉今天在寶山鄉山湖社區發展協會演講的主題是「會痛的石頭：淺談泌尿道結石」，他說，泌尿道結石分成腎結石、 尿管結石、 膀胱結石、和尿結石，尤其，男性、少喝水、40歲到60歲、 肥胖者是結石高危險群。

現場有民眾詢問「喝啤酒會溶石頭、化結石」，為什麼他每天把啤酒當水喝，卻沒有用？李聖偉說，喝啤酒沒用，水才是防治結石的萬靈丹，每天攝取至少2000㏄水分，充足的水可以稀釋尿液，把小結石沖出來，大量水分也是泌尿道痙攣的最好止痛鬆弛劑，隔1、2小時就喝杯水，然後按時向廁所報到，不憋尿，最好維持每天尿量2000㏄以上。

李聖偉也提醒民眾，如果有出現血尿、頻尿、 尿不出來、腰痛、發燒感染等症狀， 一定要儘速就醫，可透過X光、 靜脈尿路圖形攝影 、超音波 、電腦斷層來檢查，有時候腎結石沒有症狀，才是最恐怖的隱形殺手，痛起來要人命，建議定期作檢查，大概3個月到半年來門診追蹤最為恰當。

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