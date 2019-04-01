嘉義市鞦韆節7日登場，高12公尺鞦韆架邀各路好手挑戰

2019-04-01 12:04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市鞦韆節每年配合玄天上帝誕辰，在光路里武當山玄天上帝廟前舉辦高空盪鞦韆比賽，廟方遵照古法搭設竹製的鞦韆架，架高12公尺，考驗參賽者膽力跟體力，今年比賽於7日上午9點半到下午5點半舉行，已吸引30多人報名參加。

武當山玄天上帝廟秘書委員、八掌聯合里主席林昇賢表示，高空盪鞦韆活動，源自清朝先民來台時，下路頭庄民祈求玄天上帝保佑消除瘟疫的儀式，原本每年逢農曆閏年舉辦，2008年經廟方擲筊獲神明允許，改為每年舉辦的嘉義市鞦韆節；鞦韆架最高為12公尺，但以往許多參賽者可盪超過標竿尺高度，依評審判定，雙人組比賽最高紀錄逾15公尺。

林昇賢說，比賽分為單人組、雙人組，再依年齡分為25歲以下的少年組、25到45歲青年組、45到65歲中年組，依照傳統僅限男性報名參賽，即日起到活動當天都可報名，而7日下午4點半到5點半，還開放女性民眾登鞦韆架體驗。

嘉義市長黃敏惠今揹著玄天上帝神像，登離地220公分高的鞦韆踏板發放發財錢母，她說，光是登上鞦韆踏板就很令人緊張，預期比賽刺激、精彩，邀請大家來參賽、看熱鬧。

林昇賢說，今年活動除提供限量的香腸等美食，另舉辦文物靜態展，現場展列包括常務監事蔡設訓的油畫作品及已72年歷史的神轎等文物。

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