4業者今起支援1550國道客運路線 通勤族稱讚「不會遲到」

2019-04-01 12:09

〔記者林欣漢／基隆報導〕由福和客運代駛的基隆至台北行天宮1550國道客運，脫班嚴重運能不足，立委蔡適應請交通部公路總局協調中興巴士、光華巴士、大都會客運、基隆客運4家業者，今天起增派車輛支援1550，上午通勤族在表定時間搭到車，開心以大拇指比讚說：「上班不會遲到了。」

1550路線原本由福和客運行駛，但長期屢被投訴不能刷悠遊卡、脫班問題，福和客運的經營權到期後，公路總局重新評選，今年2月由泰樂客運出線，但新業者需要籌設期，預計暑假才能上路，這段空窗期仍由福和客運代駛1550路線。

蔡適應指出，這段期間常接到民眾陳情，指1550脫班情況相當嚴重，尖峰時段還要等半小時以上，通勤族怨聲載道，舊業者無心經營，新業者還在半年的籌設期，攸關民眾生活，公路總局應該先規劃好「備援」計畫。

經協調後，中興巴士、光華巴士、大都會客運、基隆客運4家業者，同意今天起支援1550路線，上午有上班族在表定時間搭到1550，相當喜出望外，上車後不忘以大拇指比讚說：「不會遲到了。」

蔡適應說，這4家公司的支援車輛因電子系統設定關係，目前還無法顯示在網路動態系統中，公路總局已經請業者以紙本方式公佈在站牌，他也建議公路總局檢討現在的國道客運路線，台北捷運系統都已建成，有些不合時宜的過長路線應該要檢討，把資源移到新興地區、開闢新路線滿足民眾需求。

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