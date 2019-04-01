搭高鐵遊台南 6/26前高鐵車票7折優惠

2019-04-01 11:38

〔記者陳宜加／台北報導〕高鐵交通聯票再推新路線！台灣高鐵即日起推出「高鐵+台南水陸雙饗」交通聯票，包含高鐵來回車票與「台南水陸雙饗」套票，即日起至6月26日，購買台南地區「高鐵+台南水陸雙饗」、「高鐵+台南好玩卡」2款交通聯票，均享高鐵車票7折優惠，6月27日起恢復原價75折。

「高鐵+台南水陸雙饗」交通聯票提供高鐵標準車廂來回車票優惠，起訖站之一須為高鐵台南站，「台南水陸雙饗」套票內容包括台南雙層巴士6小時無限搭乘、台南市區公車2日無限搭乘。

高鐵也推薦「高鐵+台南好玩卡」交通聯票，除了高鐵標準車廂來回車票優惠，再享「台南好玩卡」套票優惠價500元、原價695元，內容包括台南市區公車48小時無限搭乘，再加贈安平古堡、德記洋行、安平樹屋、赤崁樓、億載金城4處府城古蹟門票。

高鐵交通聯票結合高鐵車票與各地捷運或台灣好行，11款產品路線遍及全台旅遊景點，為旅客貼心整合高鐵車票與在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品。

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