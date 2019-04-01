張國榮離世16週年 高市電影館獻映兩場「霸王別姬」追思

2019-04-01 11:42

〔記者蘇福男／高雄報導〕港星「哥哥」張國榮今天（4月1日）離世屆滿16週年，高雄市電影館4月7日、21日將獻映兩場其代表作「霸王別姬」25週年數位修復版追思，另加映不朽女神林青霞代表作「滾滾紅塵」數位修復版。

高市電影館表示，曾獲坎城影展華語唯一金棕櫚大獎、奧斯卡最佳外語片提名的「霸王別姬」，堪稱是張國榮畢生藝術生涯的里程碑，他將程蝶衣舉手投足間的神蘊與幽怨眼神，華美與淒迷、堅毅與固執詮釋得絲絲入扣，是影迷必看的華語片單。

此次上映的是25週年數位修復版，日前於全台上映票房飆破1000萬元，刷新數位修復電影在台票房最高紀錄，將分別於4月7日下午2點、21日晚上6點半限量獻映兩場。

同月登場的華語影壇愛情經典片「滾滾紅塵」數位修復版，則是不朽女神林青霞的代表作，她以本片拿下金馬影后寶座，該片也是傳奇作家三毛編劇生涯代表作，由林青霞、秦漢和張曼玉領銜主演，劇情描述日本佔領下的中國東北，女作家與好友、文化官員相處的時光，動盪時代下史詩般的愛情故事。

片中雙影后林青霞與張曼玉充滿張力的演技，深深打動觀眾，其中一場是連林青霞本人都驚嘆佩服的哭戲，當時張曼玉摟著林青霞由笑轉哭，一氣呵成的變臉演技，讓粉絲也忍不住爆哭。日前林青霞為本片返台站台宣傳，她回憶說，「滾」片是在1990年拍攝，成為她主演文藝愛情片和武俠動作片的分水嶺，是她人生中最重要的一部戲，高市電影館4月21日下午4點半、25日晚上7點限量獻映兩場。

售票相關資訊可上高雄市電影館官網http://kfa.kcg.gov.tw/或臉書粉絲團查詢。

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