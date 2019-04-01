4月兒童月 台中飯店兒童用餐、住房有優惠

2019-04-01 11:45

〔記者張菁雅／台中報導〕婦幼節連假即將到來，台中市飯店為討小朋友歡心，推出兒童用餐半價、週六住房不加價等優惠，還請主廚教導大家製作甜點，讓小朋友留下美好的回憶。

長榮桂冠酒店將4月訂為「兒童月」，今日起至30日，咖啡廳午晚餐每桌付費孩童獲贈外帶6吋比薩1份，冠品鐵板燒祭出點用指定套餐2客，可獲贈兒童套餐1份。4月底前出示花博卡或門票至咖啡廳、冠品鐵板燒及長園中餐廳用餐，皆可享8折優惠。

除了餐飲優惠外，住房也推出兒童連假週六住房不加價，再贈撲滿、兒童沐浴組等。4月底前憑中部遊樂園門票票根，如劍湖山樂園、九族文化村、麗寶樂園或花博門票入住，每張門票可折抵房價200元，雙人房最多折抵2張門票，4人房最多折抵4張。

另外，親子在4日至7日入住永豐棧酒店，即贈棒棒糖、手工餅干，還可免費參加親子甜點DIY課程，由風尚點心坊主廚教大家製作甜點、蝶豆花奶酪，課程結束後，就能帶著作品到戶外進行春日野餐。風尚西餐廳在連假期間的午餐、晚餐、下午茶時段，兒童半價優惠；穎火鍋餐廳午、晚餐，兒童免收鍋底費。

亞緻大飯店則推出「一童郊遊趣」住房專案，4日至6日入住商務客房，可享約3.3折優惠，再送打卡名店「I’m Talato我是塔拉朵冰淇淋」冰淇淋兌換券。週五至週日入住飯店的兒童，到異料理點用套餐還可享5折優惠。

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