大學生自治大團結 台灣學生聯合會成立

2019-04-01 11:28

〔記者吳柏軒／台北報導〕全台大學生自治組織團結！30多校各地大學的學生會歷經半年籌備，今正式宣布成立「台灣學生聯合會」，打算1年後正式法人化，將共享學生自治經驗並傳承，校園自治前輩的立法委員黃國昌、張廖萬堅也勉勵恭喜，教育部亦樂觀其成，盼學生力量促進校園民主。

來自全台北中南東共30多所大專校院的學生自治組織，今天齊聚在立法院群賢樓外，共同簽署合作備忘錄並宣示成立「台灣學生聯合會」，要展現學生團結力量，透過跨校合作，促進學生權益，眾人高喊：學生團結、破除困境、高教未來、校園共治、接力傳承等理念。

台學聯發言人、陽明大學學生會長洪辰昊說，這次成立，可共同發聲、展現學生決心、營造未來理想，並透過聯合會，各校互相學習、校務共治，更呼籲全台其他各校學生會一起加入。

輔仁大學學生會長劉家杭則表示，學權中如私校的校長遴選就未落實，缺乏師生意見，也讓校長偏向董事會，學校發展以營利為主軸；

雲林科技大學生會會長廖柏奕點出，技職體系制度上「缺人」，缺少關心公眾的人，但去年透過「青年返鄉專車」等活動，感受到學生團結力量，未來會跟眾人同舟共濟。

台北醫學大學學生會會長邱麗芸也點出，校園內學生權益之一就是居住正義，但宿舍不足將使學生外宿負擔高額房租，面臨惡劣與危險環境，未來期待藉由全國串聯，蒐集各校狀況，來呼籲教育部正視並改善。

清華大學學生會長蔣秉翰則看見大學生的負責、獨立與未來公民責任，並舉清大與新竹教育大學合併案為例，認為當初若更多師生意見被採納，如今問題可被避免。

東海大學學生會長陳彥宇則表示：「開創，將是我們的格言」，認為學生自治不只可以關懷校內學權，更能體察社會脈動、延伸公共參與的視野，並讓社會聽見學生的聲音。

立法委員黃國昌看見學生團結，也到場恭喜，並回憶自己1993年大學生時代，也為了第1波的大學法改革而努力，可惜當初沒到位，後來8年前另有大學學生全力調查評鑑努力，如今再有台學聯成立，讓學生自治一步步向前推動，自己所屬的黨團未來也會在立法院推動相關修法，呼籲其他政黨黨團也別忘記對學生的承諾。

看見全台學生會成立聯合會，立委張廖萬堅也回憶，自己在30年前也成立跨校的民主學生聯盟，認為學生自治組織與學校、政府乃至社會的對話都很重要，今也替學生加油打氣，也呼籲教部正視校園學權。

教育部次長劉孟奇說，學生在校園共治中扮演的角色，就是教育部的夥伴，看見學生團結，展現團結與民主，十分恭喜，對於未來任何學生意見，也都虛心接受。

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