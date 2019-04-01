台南偏鄉小學自種南瓜、手作餅乾、菱角吊飾 義賣助學

2019-04-01 11:31

〔記者楊金城／台南報導〕南市官田國小全校學童利用食農課堂所學，跟著老師栽種無毒的南瓜和洋蔥，並結合校內烘焙課動手製作手工餅乾，以及具有官田地區象徵造型的600個菱角吊飾今天利用城鄉交流活動前往台南市永福國小進行義賣助學，五年級女生說，義賣所得都要捐給學校作為課後照顧與學習的經費。

官田國小是一所偏鄉小學，學童弱勢比率相當高，長期受到外界的關懷和挹注。學校鼓勵學童要懂得惜福與感恩，因而家長都很樂意讓小孩參與公益活動。

校長王全興說，這次的義賣商品完全是學校善用食農課程，栽種無毒的南瓜和洋蔥，也結合校內烘焙課程，手作無添加防腐劑的手工餅乾，菱角吊飾則是藝文老師和小朋友一同努力製作，這樣的課程結合食農、品德、生命以及藝文等課程，相當有意義。

老師王瓊儀說，小朋友學習做餅乾時，自信的說他們的餅乾最美味又健康，也決定義賣活動後再製作一些分享給保育院小朋友，秉持著好東西與好朋友分享的概念，藉由學習助人，也能體會學以致用。

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