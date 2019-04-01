福山植物園今重新開放 「山羌美眉」嬌羞迎賓

2019-04-01 08:57

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣福山植物園歷經1個月休養生息，今天重新開放，想要入園必須預約申請，園區目前流蘇花開，綠意盎然，還有「山羌美眉」嬌羞迎賓，處處展現春天到來的嫵媚景致。

福山植物園每年3月休園，以利野生動物繁衍下一代，園內有豐富動植物生態，經常可見山羌、野豬、鴛鴦、小鸊鷈芳蹤，農委會林試所福山研究中心主任劉一新，長期在此觀察牠們的動態，有隻母山羌有雙水汪汪大眼，看起來柔情似水，私下封為「山羌美眉」，戲稱牠是園區今年最美的代言人。

休園期間，園方針對濕滑路面加強清洗，在木棧道鋪設防滑墊，部分設施仍在維修，圍起封鎖線，請遊客不要進入，園區開放時間上午9點到下午3點，每週二休園，平日遊客上限500人、假日600人。

園方提醒大家，福山植物園禁止空拍，不可攜帶寵物入園，相關訊息請上官網查詢。

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