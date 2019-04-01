9年前好心照料流浪狗 「阿肥」報恩讓消防員好暖心

2019-04-01 00:20

〔記者王冠仁／台北報導〕9年前有民眾撿到一隻剛出生沒多久的流浪狗，台北市消防局龍山分隊消防員與華西街攤商好心照料，還因牠十分貪吃將其取名「阿肥」。阿肥似乎為了報恩，不僅替消防員看守駐地，陪伴消防員深夜值勤，甚至不會在駐地周邊便溺給人添麻煩。對龍山分隊消防員來說，阿肥就像是家人一般，值勤有牠陪伴備感窩心。

一名消防員說，9年前有民眾發現這隻流浪狗「阿肥」，龍山分隊消防隊同仁只要勤餘閒暇之際就順勢照料；阿肥因此經常跑來龍山分隊，不然就是去分隊旁的華西街攤商處閒晃，久而久之消防員與攤商都會照料牠。

阿肥似乎為了報恩，深夜時刻會幫忙看守龍山分隊駐地，只有有外人靠近就會吠叫示警；此外，阿肥似乎不想給消防員增加麻煩，從不在駐地周邊便溺。阿肥甚至會在消防員出勤時追著消防車跑，默默守在消防車旁看同仁出勤救火。

另名消防隊同仁說，阿肥很有個性，從不搭乘機車，曾有同仁要抓牠上機車牠卻不甘願而趁機掙脫。阿肥大多時間都會在駐地周邊、華西街一帶溜搭，但有時候也會外出冒險，曾有人發現牠出現在饒河夜市，但過沒幾天阿肥又會自己跑回駐地周邊睡覺，默默陪伴消防員值勤。

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