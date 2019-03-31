4月雪下了！北區水資源局大草坪前流蘇花盛開ing

2019-03-31 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕時序進入4月，有「4月雪」之稱的流蘇花近日進入開花期，水利署北區水資源局（原石門水庫管理局）位於桃園巾龍潭十一份辦公室前的大草坪，一整排流蘇花陸續盛開超壯觀，雪白的流蘇花與綠地相襯，吸引民眾駐足「賞雪」，順便拍照兼打卡。

北區水資源局副局長張庭華表示，流蘇的花瓣撕裂細長，猶如古時的仕女服飾，因而得名，花朵潔白素雅，帶有微微的香氣，盛開時很像披上一層雪花超美的；北水局前的大草種植12棵流蘇，樹型美又長的高，花開一片雪白，加上大面積的綠草地，組成一處賞心悅目的大公園，不論大人或小孩，來此可以在大樹底下野餐露營，或放風箏、打魔球、丟飛盤，還可以順道到活魚餐廳用餐，可搭配一日或半日遊行程。

除了北水局前大草坪，民眾若想要欣賞到流蘇白雪的景緻，市府風景區管理處建議桃園大圳1之16號景觀埤塘、虎頭山公園、桃園區上海路226號前的土地公廟、平鎮石門大圳社子支渠、大溪埔頂公園、大溪中正公園（公會堂）、復興區角板山台地、東眼山森林遊樂區等都是適合踏青賞流蘇的熱門去處，預估花況可持續到4月中旬。

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