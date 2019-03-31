追花要快！桃園超夯紫藤花景點在這裡製造浪漫…

2019-03-31 23:56

〔記者李容萍／桃園報導〕每年3、4月紫藤花盛開，一串串紫藤花沿著彎月花架垂落，不僅串掛滿景觀棚架，地面或鋪滿隨風飄落的紫色花瓣，簡直是「紫爆了」！桃園市轄的中壢區元生公園、龍德公園，以及龜山區大湖紀念公園的紫藤花正陸續盛開，近3年經網友瘋傳、分享美圖，同為桃園人氣超夯的紫藤花拍照景點。

不過，受到受到暖冬和氣候異常影響，3座公園今年的紫藤花花況似乎不如前兩年熱鬧，紫藤花的花期短，加上中央氣象局又預報北部地區這幾天的氣候不太穩定，雖然紫藤花預計花期還有兩個星期左右，但民眾想賞花要趁早！

龜山區公所、大湖里辦公室和社區發展協會今日下午把握機會在大湖紀念公園辦理紫藤花音樂會，邀請金喇叭銅管五重奏等團隊接力演出，在地臉書粉絲團「龜山生活通」現場直播助陣，吸引賞花民眾席地聆聽美妙音樂好快「樂」。

元生公園位於內壢文化二路、元生一街口，公園的對面就是元生國小；龍德公園位於龍勇路、龍清街交界，龍興國中旁，鄰近馬祖新村眷村文創園區；至於大湖紀念公園位於龜山區忠義路二段638巷，鄰近林口長庚醫院，公園紫藤花花棚就在湖畔旁，到此可以拍紫藤花帶湖景的美照。

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