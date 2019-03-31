醫病》每天喝3千CC含糖飲料 男「小弟弟」紅腫就醫血糖爆表

2019-03-31 21:07

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名40多歲男子，習慣以含糖飲料代替白開水飲用，持續喝了10多年，近來一直口渴，每天狂喝4大杯近3000CC含糖飲料，日前因龜頭、包皮紅腫發炎就醫，醫師研判血糖過高所致，經檢測飯後血糖已爆表，超過血糖機偵測最高值600 mg/dL，醫師強調，血糖飆高若無及時處理，可能會「酮酸中毒」，嚴重恐致命。

高雄健仁醫院副院長、泌尿科醫師蘇聖村說，患者10年前到越南工作，擔心當地飲用水不潔，又沒好喝飲料，每天都喝越南的3合1咖啡每天4包，因此養成只喝含糖飲料習慣。

患者在越南工作8年，2年前返台工作，仍不喝白開水，只喝坊間手搖杯飲料，自己也擔心攝取糖分過多，每次都選擇半糖，但每天至少2大杯半糖飲料，吃下肚的糖還是超量，前幾天他覺得容易口渴，以為是天氣熱的關係，每天狂喝4大杯近3000CC半糖飲料下肚。

蘇聖村說，患者雖有多尿易口渴等症狀，但他不以為意，直到陰莖癢、紅腫數天才就診，醫師發現他的龜頭紅腫到包皮已拉不下來，屬慢性包皮炎症狀，這樣患者很多是血糖過多引起。

患者經檢測飯後血糖爆表，超過血糖機偵測最高值600 mg/dL，患者表示過去檢測血糖僅超過正常值140mg/dL一點點，這次竟因「小弟弟」紅腫癢就醫才發現血糖失控。患者被轉介到新陳代謝科服用降血糖藥物治療後，血糖降到200 mg/dL，陰莖紅腫也稍獲改善。

蘇聖村說，糖尿病患中有25％的人因細菌孳生會發生包皮炎，且反覆發生。包皮炎案例中，僅11％可被早期診斷出糖尿病或葡萄糖耐受問題，若未早期診斷出糖尿病，一旦延誤血糖治療及控制，可能會酮酸中毒，嚴重者恐致命。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/