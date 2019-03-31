首屆「ICIF 經國盃」廚藝大賽 校友抱走最大獎

2019-03-31 22:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕ICIF義大利廚藝學院（Italian Culinary Institute for Foreigners）今年首次與基隆經國管理暨健康學院舉辦「ICIF 經國盃」台灣年輕菁英廚藝大賽，用基隆海鮮創作義大利料理，比賽最後由畢業於經國餐廚系的陳垣旭拿下大專及社會組金牌，得到ICIF短期廚藝課程全額學費贊助約21萬元，將擇期赴義大利進修。

主辦單位表示，競賽目的是希望參賽選手能發揮創意，結合義大利傳統料理的元素，並藉此發掘台灣優秀人才，分成高中職組、大專及社會組，共有101組報名，今天舉行總決賽。

畢業於經國餐廚系的陳垣旭，目前在Waiting Bistro餐廳擔任主廚，他使用基隆在地飛魚卵、小卷等海鮮創作燉飯，擺盤宛如藝術品，主食則是以採馬鈴薯泥及小牛菲力，呈現濃厚口感及美味，令人食指大動，評審們也相當驚艷，陳垣旭實至名歸拿下金牌，獲得赴義大利進修的機會。

大專及社會組銀牌景文科大胡嘉秀、銅牌一午一食餐廳陳佑昇。高中職組比賽獎項有金牌三名、銀牌三名、銅牌五名，分別由莊敬高職周賢澔獲得金牌第一名、台北市育達高職張霈涵獲得金牌第二名、莊敬高職林怡君獲得金牌第三名。銀牌三名分別由莊敬銘林育銘、高餐大陳韋澤及淡水高工周承杰獲得；銅牌五名由馬偕醫護管理專科鐘楚緯、桃園市育達高中葉丞恩、永平工商簡義澄、新北市金山高中李尚宸、喬治高職張右昇獲得。

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