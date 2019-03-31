淡水金色水岸打造跨河景觀橋 地方：先解決汙水惡臭

2019-03-31 22:59

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水金色水岸公園旁，河中有處形狀像沙洲的人工離岸堤，新北市政府高灘地工程管理處擬仿效日本橫濱港的大棧橋，在此興建一座連接離岸堤和岸邊金色水岸的景觀橋。遊客能站上景觀橋遠眺觀音山、看河海，不過，當地民眾擔心一旁長年惡臭的庄子內溝溪，影響遊客造訪意願。

高灘處提出「淡水金色水岸離岸堤整體景觀改善規劃設計工程」，要在淡水河出海口打造觀景、生態平台，景觀橋讓遊客居高賞景，橋梁將橫跨離岸堤，離岸堤由淡水河清淤的泥沙堆積而成，現況雜草蔓生，未來會復育台灣原生種植物如欖李、培地茅、蘆葦、蔓荊等。

新北市政府高灘地工程管理處營運企劃科科長宋明勳說，全案仍在評估階段，申請到前瞻計畫經費後，將召開審查會議，經費初估約4千萬元。

宋明勳說，遊客出捷運淡水站後，習慣走向北側老街方向，南側往關渡較乏人問津，但南側有漁民捕撈鰻苗的漁作區、市定古蹟原英商嘉士洋行倉庫，有豐富人文底蘊。

宋明勳說，橋面將設置觀景高台，讓民眾居高臨下飽覽淡水八景中的觀音山、淡水河。

宋明勳表示，為安全起見，不會讓遊客走上離岸堤，並施作基本的防護、監視器等設備。

高灘處日前在地方召開說明會，當地多位里長反映，基地緊鄰多年惡臭的庄子內溝溪，而離岸堤時常會因潮汐因故「卡樹枝、漂流物」，如果不解決庄子內溝溪以及離岸堤垃圾問題，景觀橋恐將乏人問津。

由於庄子內溝溪八成流域都有施作汙水下水道，惡臭來源應非生活汙水，宋明勳說，若成功申請到經費，工程設計階段會請環保局、淡水區公所等，共同協助勸導或取締可能汙染源，例如上游店家或民眾將未經處理的汙水傾倒水溝中等來源，並定期清淤，挖除惡臭汙泥。

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