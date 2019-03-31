獨居長者住家燒毀 眾志工、工會出錢出力完成修繕

2019-03-31 22:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名吳姓獨居長者，本身也是一位低收入戶，過年期間因拜拜燃燒金紙不慎，住家發生火災，房舍嚴重毀損。台南市市木工業及電氣業工會等各職業工會志工獲悉後，與大台南總工會出錢出力，義務協助修繕，今天大功告成，讓原本破舊的房子，煥然一新。

勞工局長王鑫基表示，南市職災、弱勢房屋修繕計畫，結合九大工會志工發揮所長，付出愛心一同協助職災弱勢家庭進行房屋修繕工作，截至目前已完成86戶，該計畫不僅是全國首創的善舉，更希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益。其中大台南總工會與社團法人台南市勞工志願服務協會結合資源協助50戶材料費約400萬元，專業志工共出動3700多人次，節省人力成本近千萬元。

勞工局表示，吳姓長者今年73歲，單身無子女，早期曾從事車床工作，後因身體狀況不佳體力無法負荷而休養在家，由社會局核定為中低收入戶，目前全仰賴微薄的社福津貼過活。

在火災意外發生後，市議員蔡淑惠獲悉其困境，經通報勞工局，由該局啟動弱勢房屋修繕計畫，所需修繕材料費約15萬元，全數由大台南總工會贊助。先由南市泥水業職業工會替屋頂屋瓦進行拆除，包括台南市木工業及電氣業兩大工會則接棒進場改善居家環境。

為了讓吳姓弱勢案主有個遮風避雨的居住環境，先由台南市泥水業職業工會替屋頂屋瓦進行拆除，南市金屬建築結構及零組件製造職業工會接力，連續兩週進行外牆牆壁及屋頂鋼板施工，南市鋁製品製造裝配職業工會則進行鋁門窗裝置。環保局清潔隊則協助清運。

今天最後階段，由南市木工業及電氣職業兩大工會進行天花板與牆壁裝潢、安裝廚具、燈具插座更新施工，台南市油漆工程職業工會協助油漆粉刷等工程，房屋修繕工作歷經兩週，大功告成，原本破舊的居家環境也煥然一新。

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