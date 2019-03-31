盼解決通學交通問題 北大高中奪全國公民行動方案賽特優

2019-03-31 21:46

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市北大高中二年級學生參加「全國公民行動方案競賽」獲得高中組特優，由上學通勤的困難著墨，希望能夠解決問題。參與的學生蔡易成認為，在地就學的政策應該要有更完善的配套措施，進而加強學生就讀意願，校內不少學生住在樹林，通學交通卻不是很方便，希望802路公車在通學時段能繞進北大特區到學校附近，提升學生搭車意願。

公民行動方案競賽分為國中小及高中職，由關心生活環境，公共議題透過實作提出行動方案。住在樹林區的學生徐承則說，以他自己為例，雖然搭車時間較早，通常會有座位，但常常看到其他學生為乘車品質所苦，也有人因為過度擁擠夾傷了腳，應該試著解決住樹林市區同學的長期困擾。

蔡易成說，在地就學的政策應該要有更完善的配套措施，才能強化學生就讀意願，公民行動方案的推動其實並不容易。因此，學生討論出可行方案，包含公車802路線在上學時段的繞線開進北大特區內，或公車802路線開設副線直接從學勤路彎入後，走大學路回總站，以及開一條新的「新北市新巴士」路線讓原本需要轉車的學生更便利地上學。

不過，蔡易成說，政府部門僅是推出跳蛙公車解決此一問題，捨棄了成本較低、永續性較強的其他方案，讓團隊成員們相當遺憾，但希望未來會繼續推動下，總有一天能採用較好的方案徹底解決問題。

指導競賽的老師高小筑表示，生活中其實充滿許多議題，期望都能夠尋求更好的解決方式，透過議題瞭解、方案規劃到付諸實現，能夠讓學生從現行的抱怨轉變成嘗試各種方法解決問題，是非常棒的經驗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/