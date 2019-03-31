敦睦艦隊環島到花蓮 週一仍開放參觀

2019-03-31 17:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕海軍108年敦睦遠航訓練支隊國內航訓最終站來到花蓮港，明天上午9點到下午3點在花蓮港23、24號碼頭開放參觀，有意參觀民眾可攜帶國民身分證或可證明國民身分的有照片證件。

這次的敦睦艦隊納編磐石、田單、武昌3艘軍艦，3月中從高雄港出發，環島一周，共停靠7處港口，花蓮港是最後一站，除了是海軍官校畢業學生的遠航訓練課程，也藉此能招募國軍人才，由於正值東北季風，軍艦入港時海象很差，支隊長王國強少將說，沒有大風大浪，訓練不出好水手，呼籲民眾相信國軍，放心把孩子交給國軍。

3艘軍艦今早緩緩駛入花蓮港，海軍迷早已聚集港口，紛紛拿起相機捕捉難得的一刻。軍方指出，有意參觀民眾可攜帶中華民國民身分證或可證明國民身分的照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。

許多民眾排隊登艦參觀現役武器裝備、磐石軍艦文宣館，還觀賞海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊的精彩演出。而明天的開放時間是上午9點到下午3點，除了登艦參觀，地面也有各單位的人才招募資訊，並且還有體驗、拍照區。

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