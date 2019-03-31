雲林購置擋水板 1小時內可搭建一堵百公尺防洪長龍

2019-03-31 18:05

［記者黃淑莉／雲林報導］因應極端氣候一場強降雨即可能傳出災情，水利署第五河川局委由雲林縣府購置活動式防洪擋水板，雲林縣府水利處表示，將在今年汛期前採購完成，提升縣內防洪能力，降低淹水災情。

五河局上週在雲林縣口湖鄉辦理擋水板講解及實地組裝訓練，五河局長陳中憲指出，防洪擋水板是運用Ｌ型書擋原理設計的產品，將傳統沙包變成輕便防洪擋水設施，每片擋水板重約6公斤，可抵擋長約百公分、高50公分的洪水。

雲林縣府水利處長許宏博指出，縣府購置2800片擋水板，今年汛期前可全部交貨，褒忠鄉馬鳴村因流經村內排水堤岸太低，長度達數百公尺，去年823大雨時溢流村落傳出淹水災情，擋水板將以該區優先試辦，其他則由縣府緊急調度使用。

陳中憲強調，2名專業人員在一小時內即可搭建出一堵長達百公尺的防洪長龍，且可依不同地形、地地、雨量多寡與沙包及移動抽水機相互運用，除了傳統堤防、護岸及防洪牆等固定防洪設施外，在汛期間又多了一項防洪設施。

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