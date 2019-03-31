觀光區塊鏈業者今天下午群聚高雄 分享觀光產業區塊鏈智慧應用

2019-03-31 19:59

〔記者張忠義／高雄報導〕區塊鏈、數位經濟風潮正吹向觀光旅遊產業，台灣觀光發展協會結合產、官、學界，今天在高雄展開「觀光產業區塊鏈數位經濟論壇」高雄場次，分享區塊鍊智慧應用。

高雄幣正式啟動，讓台灣數位金融產業向前邁進一大步，從中央銀行與金管會現行的定義來看，高雄幣是「虛擬通貨」，未來如果基於區塊鏈技術來發行，就是所謂的「功能性代幣」（utility token）。

台灣觀光發展協會理事長林進榮表示，區塊鏈從無人聞問到現在成為下一世代科技領域重要發展趨勢，並成為各行業、應用領域積極導入的技術，而世界經濟論壇創始人施瓦布預言，區塊鏈將是繼蒸汽機、電力和電腦發明後，成為新一波工業革命關鍵，同時將改變人們的生活，且對經濟及工業產生極大影響，而「區塊鏈」的技術也正吹向觀光產業。

人類貨幣發展歷經「以物換物」、「金銀條塊」、「鑄幣」、「紙幣」、「電子貨幣」的五個階段，隨著微信、支付寶等電子支付手段的普及，現金的使用越來越少，這在人類的歷史上可說是有劃時代意義的。

貨幣的虛擬化也意味著人類正式進入了虛擬社會和現實社會對接的階段，數位經濟將改變觀光旅遊產業的行銷模式、跨境匯兌及管理方式。

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