慢飛天使不用外出 職能治療師到宅復健

2019-03-31 16:59

〔記者蘇福男／高雄報導〕偏鄉路迢遙，慢飛天使的復健過程備極艱辛，高市旗山早療中心甲仙社區療育據點提供發展遲緩兒每週一次的到宅療育，更銜接職能治療師居家復健指導，讓偏鄉慢飛天使也能享有同樣福利。

旗山早療中心表示，該中心從2009年服務發展遲緩兒童至今，每年約服務400個慢飛天使家庭，目前尚有5%的孩子需要到宅療育服務，由於地處偏遠交通不便，讓一些隔代和弱勢家庭的慢飛天使療育備覺艱難，有些家長為了接送孩子復健，當天無法賺錢還需負擔交通費，因而降低慢飛天使的復健次數。

3歲慢飛天使「小過」，家住那瑪夏山區，日常生活照顧者為阿公和媽媽，甲仙社區療育據點第一次訪視後發現小過在認知理解、手眼協調和表達能力都有遲緩狀況，但媽媽有時因工作關係，無法陪同小過在家給予深入的教育協助。

職能治療師李玉芳鼓勵媽媽下班後，陪伴小過閱讀故事繪本、玩簡單桌遊，在生活中以隨時教育方式，配合早療課程的個別化教育目標，協助執行簡易的目標訓練，一年多來小過在認知、語言理解及表達能力大有進步。

李玉芳表示，復健過程家長雖會遇到困難，但主動和治療師反映，雙方共同討論出一個可行的互動情境、創造成功經驗，當家長和幼童累積愈來愈多互動的成功經驗，家長就會更願意改變對待孩子的方式和態度。

大旗山區有需要早期療育的民眾，可電洽07-6618106，或上伊甸基金會官網www.eden.org.tw查詢。

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