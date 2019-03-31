殺蛇溪清晨施工惹民怨 蔣月惠要求別擾民

2019-03-31 17:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東農田水利會進行殺蛇溪下游整治工程，由於清晨一早工人就施工，居民反映擾人清夢，縣議員蔣月惠要求環保局應該注意噪意及水質監測，不要因為施工就放任污水亂排。

殺蛇溪從長治鄉流經屏東市再匯流到牛稠溪進入高屏溪，由於溪水在上游就受到畜牧廢水的污染，流經屏東工業區後又有工廠廢水排放，使得殺蛇溪污染嚴重，尤其是到了新生里農田水利會匝門前因為長期淤積更加嚴重，今年農田水利會斥資9000萬元在牛稠溪上游並新建橡皮壩，將原來的水匝門及攔水設施拆除，施工時工人在清晨7點就開始工作，發出的聲音擾人清夢，引起附近民眾的抗議，向縣議員蔣月惠反映。

蔣月惠表示，居民一再反映殺蛇溪沿線有工廠長期利用半夜時分偷排廢水，她實際查看也發現原本乾淨的溪水常常一夜之間水色從透明變成黑色，她已通知環保局加強查緝，除了要注意施工噪音外，對於工廠排放污水也要注意，不能放任不管。

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