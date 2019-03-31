不惜生意變差也要切割「韓流」 旗山冰店反被自發吃爆

2019-03-31 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿高雄市長韓國瑜訪中密會港、澳「中聯辦」中共高幹，高喊「九二共識」，高雄旗山區一家冰店在臉書砲轟韓，稱不會想當中國人，韓粉揚言抵制，但也有不少網友力挺店家，讓冰店生意不跌反升。

高雄「旗山 常美冰店」日前在臉書粉專表示，請不要一直拿韓總的美食地圖跑來問，韓先生沒來過本店，店家強調身為台灣高雄鄉下的小小店家，「現在不想當中國人，以後也不想當中國人」，引發韓粉不滿，揚言抵制。

對於此番發言，恐讓生意變差，店家重申，「身為台灣高雄鄉下小小店家，我們只能說，生意變差跟被中華人民共和國統治兩種選擇，有正常腦袋的人都知道選哪一個不是嗎？」

雖然韓粉揚言抵制，但也有許多網友表態力挺，連行政院副院長陳其邁也留言為店家打氣加油，基進黨發言人陳柏惟今臉書貼出一張冰店排隊盛況，他表示：「這麼多人怎麼吃喇？之前動員送虱目魚丸、肉燥飯就一堆媒體報」，但「這種自發吃爆的都沒人知道」，只要自己拍了讓大家知道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/