中市府觀摩烏溪橋換墩工程 精進工程技術品質

2019-03-31 14:25

〔記者張菁雅／台中報導〕台63線烏溪橋P41至P47橋樑改善工程獲得2018年公共工程金質獎，台中市政府建設局為提升工程品質教育訓練，由局長陳大田親自率隊前往觀摩，陳大田表示，該工程為國內罕見大規模、高難度的工程，必須在不影響既有車輛通行的情況下，置換5座橋墩基礎，並提升橋樑耐洪力，其施工經驗值得市府借鏡。

建設局指出，烏溪近年來因颱風洪水沖刷，高灘地逐年退縮，橋墩沉箱基礎裸露嚴重，交通部公路總局第二區工程處進行台63線烏溪橋P41至P47橋樑改善工程，強化橋基、提升橋樑耐洪力。

台63線烏溪橋P41至P47橋樑改善工程的技術與管理獲得公共工程金質獎及金安獎，建設局特地前往取經。陳大田表示，這項工程的施工難度高，必須在不影響既有車輛通行的情況下，置換5座橋墩基礎，完成基礎加深、減少迎水面增加抗沖刷能力；而市府每年進行許多橋樑新建、修繕工程，觀摩後將有助提升工程人員所學，進一步打造更優質的公共工程。

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