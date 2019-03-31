第一屆社皮小皮球幼兒足球賽 大小孩享受踢球樂趣

2019-03-31 13:55

〔記者歐素美／台中報導〕台中市 豐原區社皮里里長涂力旋為慶祝兒童節，今天舉辦「第一屆社皮小皮球幼兒足球賽」，讓小朋友體驗足球樂趣，共有9支球隊參加，幼稚園小朋友賣力的在球場奔跑、踢球；場邊還有親子足球闖關活動，吸引逾500名親子到場。

涂力旋表示，足球是全球運動人口最多的項目，在台灣足球人口也逐漸增加，根據研究，足球是最適合幼兒運動發展的體育項目之一，可增強體適能、強化腿部骨骼，還有促進協調與神經發展等好處。

豐原區社皮里里辦公室因此結合台灣新世代關懷協會及全國木蘭足球聯盟冠軍「台中藍鯨女子足球隊」，一同舉辦幼兒足球賽事。台灣新世代關懷協會理事長立委江啟臣也下場踢球，享受足球的獨特魅力。

現場除了幼兒足球賽外，還有許多民眾在場邊參與親子足球闖關活動，透過遊戲、樂趣足球，讓孩子接觸足球，進而從中享受踢球的樂趣。

台灣新世代關懷協會理事長立委江啟臣表示，4年前認識台中藍鯨，當時她們還是以豐原作為主場，目前已拿下全國二連霸，可以說是台中之光，因此非常支持足球運動，從基層扎根做起，讓更多孩子加入，足球運動才能在台灣成長茁壯。

涂力旋說，很多人認為台灣是足球沙漠，其實近些年來台中的足球發展已逐漸成形，成為台灣足球圈的主力，足球運動其實比大家想的還容易接觸，只要適當的規劃，四處都是足球場，希望藉由足球運動，讓親子一起運動，因為陪伴是給孩子最好的禮物，祝福所有的孩子兒童節快樂。

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