憂防疫漏洞 屏縣還有60場未按規定申請

2019-03-31 13:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了防堵非洲豬瘟，農委會加速國內廚餘養豬場轉型，其中自願退場及轉用飼料申請補助期限至今天為止，屏東縣政府農業處統計，原廚餘養豬場目前尚有60場未按規定提出相關申請，已同步和環保局展開聯合稽查，逐場確認原有廚餘養豬場現況，違規者將依法開罰。

屏縣原有252座養豬場以廚餘養豬，目前有21場申請退場、67場申請轉用飼料，另外已取得環保局廢棄物再利用檢核的養豬場共有104場，尚有60場未按規定提出相關申請，經查違規屬實將會被依違反廢棄物清理法開罰，未改善者環保局也將連續開罰並列為稽查重點。

廚餘養豬戶轉用飼料者，每頭豬隻可獲得2200元飼料費補助，自願退場者按豬舍設施及面積，每平方公尺1200至1800元不等拆除補助，按拆除總面積大小，也有20萬至50萬不等的退場獎勵金。

縣府農業處長黃國榮表示，除了已申請環保局廢棄物再利用檢核的養豬場可持續廚餘飼養，其餘養豬場都必須改以飼料飼養，依現行法律廚餘視同廢棄物，違規廚餘養豬農場將依「廢棄物清理法」開罰，農業處與環保局將持續聯合稽查。

屏縣農業處也強調，目前亞洲爆發疫情國家有中國、外蒙古、越南，非洲豬瘟疫情嚴峻，除了加強邊境管控，也呼籲養豬農提高警覺，落實自場生物安全防範，避免參觀疫區畜牧場，若發現自場內豬隻有不明原因大量死亡時，請儘速通報畜牧場聘置特約獸醫師、牧場所在地的鄉、鎮、市公所及縣府動物防疫所，以有效防堵疫情擴散。

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