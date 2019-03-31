響應公益！慈善團體聯合傳愛 園遊會義賣助弱勢

2019-03-31 13:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市天祥宇宙聖道會、潭水亭管委會、潭陽社區照顧關懷據點、今天共同舉辦「慈善資源聯合傳愛-愛心園遊會」活動，提供義診、義剪、義賣、義演、衛教宣導、炁功調理、推拿保健、芳香調理等，服務在地鄉親，帶動社區健康風氣，園遊會義賣也將協助在地弱勢，拋磚引玉為弱勢家庭加油打氣。

台中市天祥宇宙聖道會理事長連焌清表示，為關懷弱勢家庭，響應台中市政府社會局關懷弱勢兒童及青少年未來發展教育，特別邀集相關單位響應，規劃愛心園遊會活動，包括義診、義剪、義賣、衛教宣導、炁功調理、推拿保健、舞蹈演出，落實關懷理念也同時促進社區連結，邀請潭子鄉親一起熱鬧做公益。

潭水亭主委蔡瑞忠說，園遊會除了公益義賣，也提供在地鄉親、銀髮族阿公、阿嬤義診、義剪、按摩紓壓服務，參與民眾踴躍，感謝相關單位提供資源、服務，讓慈善會與社區、民間團體有更多連結，愛心加成也更升級。

立委洪慈庸服務處執行長黃肇忻表示，感謝各慈善團體及相關單位，天祥宇宙聖道會與潭水亭管委會也曾協助洪慈庸委員在潭子、大雅、神岡、后里區舉辦多場健康講座及長照福利宣導活動，藉活動鼓勵長輩多外出參與社區，也盼這樣愛心關懷的活動能持續延續下去，提升地方正向能量。

潭陽社區照顧關懷據點隊長黃俊源表示，每年據點均會辦理數場公益愛心活動，主要對象為獨居長者及弱勢家庭，很榮幸此次可參與共同主辦活動，盼照顧更多需要被關心的青少年，進一步友善、關懷社區弱勢。

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