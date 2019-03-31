小一入學報到時間又到了 雲林國小辦新生體驗營

2019-03-31 13:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕少子化後，每年新生報到成為各國小一大考驗！斗六市雲林國小為幫助幼兒園畢業生適應國小學習環境，增進國小與幼兒園雙向溝通，今天舉行「嘉年華暨新生體驗園遊會」，結合闖關體驗活動，搭配校園環境介紹，讓幼兒園畢業生提早感受校園和諧友善歡樂氛圍。

教務處主任朱繪文表示，4月20日辦理新生入學登記，有不少幼兒園或新生家長希望事先能了解學校環境，學校為了滿足家長需求，提前3個禮拜舉辦「嘉年華暨新生體驗園遊會」，除讓家長及新生參觀學校外，也對外展現學校多元發展成果及學生才藝能力。

朱繪文說，雲林國小有40幾個學生社團，可滿足學生語言、體育、音樂、美術等各項才藝及課外活動需求，是雲林國小多年來的一大特色；今年新生因搭上「龍尾」年列車，預計可收到6班新生，但明年「龍年」效過後，擔心新生會少一到兩班。

今天一早雲林國小校長魏國賢與愛心志工就在校門口迎接準小一新鮮人，雲林國小合唱團及直笛隊也以優美的歌聲和悠揚的笛聲揭開活動序幕，國術隊、國標舞社及小提琴社同學的演出獲得滿堂彩，學校也特別安排六年級大哥哥、大姐姐擔任校園及特色場館的導覽小大使，並且在視聽教室、活動中心及美術班教室設有「英語papago、藝術好好玩、品格我最棒」等關卡，讓準新生們體驗學校精采多元的校本課程。

園遊會攤位也結合跳蚤市場的愛心義賣活動，孩子們拋磚引玉，將所得捐贈「華山基金會」。

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