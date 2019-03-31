屏東熱鬧千禧公園 行動佛殿為大眾祈福

林立娟老師與林福貹組長帶領的屏東市信義國小19人舞蹈團，公益慈善演出《芭蕾舞：Esmeralda and Friends》，舞姿展現春的氣息，讓花樣的年華帶來生命的朝氣與活力。（圖由佛教正心會提供）

2019-03-31 13:27

〔記者張忠義／高雄報導〕世界佛教正心會打造台灣第一輛可以開車到處跑的「行動佛殿」，由指導上師恆性嘉措仁波且帶領弟子，全台走透透深入各個鄉鎮市，預計以3年時間完成台灣環島祈福佛行事業。

行動佛殿第34站再次來到屏東，停駐在由全體 市民票選命名的「千禧公園」，是屏東第一座以空污費建造的環保公園，位居「都市之肺」營造出都市叢林中令人驚艷的優美環境。

行動佛殿從早到晚開放不打洋，每日固定時段舉辦祈福誦經法會，更邀請屏東在地知名優秀的表演團體，包括：屏東市勁太鼓、屏東信義國小舞蹈班、愛吹瘋薩克斯風歡樂團、萬年溪之聲、屏東彼岸花關懷協會及長治太鼓團等優秀表演藝術家來到行動佛殿前，以舞蹈、歌唱、演奏等方式供養諸佛菩薩，共同祈願國泰民安、世界和平！

來到行動佛殿的表演團體表示：從聽到該會以行動佛殿方式環島祈福，就覺得這個活動相當有意義！非常開心被邀請來到世界佛教正心會 行動佛殿 佛光遍照 環島祈福法會做公益慈善演出，也歡迎所有屏東鄉親一起到行動佛殿來觀看精彩演出，共沐佛恩！

行動佛殿下一站行程將於4月6日、4月7日清明節連假期間開到屏東知名的東隆宮舉辦，後續將遠赴澎湖參加一年一度「花火節」盛會，繼續公益慈善環島為信眾祈福行程。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/