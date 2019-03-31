推動短期就業 南市勞局盼激盪在地創就業能量

2019-03-31 12:55

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局舉辦2019中央短期就業方案研討會，邀NPO組織腦力激盪，盼妥善運用政府資源，打造出自己的特色產業，以創意帶動地方創就業。

會中邀請「社團法人高雄市超越顛峰關懷協會」和「嘉義市洪雅文化協會」分享經驗。超越顛峰關懷協會癲癇病友在不友善的就業環境下，因多元就業開發方案，輔導病友學得一技之長，閃電包子舖成立5年，目前店面、包子工廠及DIY課程，品牌已趨成熟且有知名度，期待未來帶領癲癇病友構築屬於自己的美好家園。嘉義市洪雅文化協會總幹事余國信不忍歷史建築走入歷史，號召在地青年共同重新整理玉山旅社並發想老屋重生的可能性，運用多元就業開發方案配合文化部青年村落文化行動計畫，深耕在地。

南市勞工局長王鑫基表示，轄區也有許多深具潛力的民間團體，為在地發展投入許多人力，勞工局專案作業中心自2011年起設立，提供便民的短期就業諮詢輔導服務，輔導團隊發現有越來越多的新世代青年加入這些弱勢勞工民間團體。

例如南市石子瀨社區發展協會結合多元就業開發方案，有專門推動產業的人力，短短2年內已發展的酪梨產業，打造「酪梨文創坊」品牌，成果相當出色，今年更到東京宣傳特色產品「酪梨籽茶」。

就業促進科表示，南市去年成功爭取中央勞動部方案資源多元及培力就業計畫執行經費共達4900萬元，提供109個弱勢就業機會；另申請教育部暑期工讀計畫達32個民間團體、共68位學生進用人數，核定補助經費達231萬，為全國第二名/南區第一名，有意研提單位可上南市勞工局官網www.tainan.gov.tw/labor。

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