台中捷運局招募人才被質疑內定 市府：公平公正公開

2019-03-31 13:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中捷運公司最近再度招募人才，其中，企劃處正工程師，要求大學畢業，曾服務於交通機關或機構及具有媒體行銷、宣傳企劃相關工作經驗者，被質疑是為前台中市長胡志強時代的交通局人馬「量身打造」，在PTT引發討論；台中捷運公司對此表示，人事招募一切公平公正公開，目前該職缺已有8人報名，絕非為某人「量身打造」。

台中捷運公司於本月19日在網頁上公告指出，捷運綠線正在試運轉，預定109年進行初履勘及通車營運，目前整體進度約82.26%。因應未來營運所需，將招募9類科人才，職缺包括正工程師、正管理師、副管理師、助理工程師、助理管理師等，正取9人、備取18人，薪資依不同職務類別約為4萬6000元到6萬5000元，3月19日起開放報名，3月27日截止。

其中，企劃室正工程師，月薪6萬5000元，將正取1人、備取2人，要求具備大學畢業，曾服務於交通機關或機構及具有媒體行銷、宣傳企劃相關工作經驗者。結果有網友在PTTpo文，指有眼睛的都看得出來，甄選條件根本是為前市長胡志強時期交通局吳姓專員量身打造，「手法有夠拙劣」；引發網友討論，有人說「不意外」；「打假球，都內定自己人吧」

台中捷運公司今天指出，只要符合資格的都可以報名，目前9類科職缺，共有213人報名，完成繳費的則有147人，其中，企劃處正工程師也有8人報名，並非為誰量身打造。

台中捷運公司指出，報名且完成繳費程序者，將由審查委員會審查相關資格，預計4月初會公布第一階段初審結果，人事招募過程絕對公平公正公開。

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