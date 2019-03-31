台74線清明連假易壅塞 公路總局提供疏運措施

2019-03-31 12:39

〔記者張菁雅／台中報導〕清明節連續假期自4月4日至7日，共計4天，公路總局第二區養護工程處預估台74線尖峰交通流量將接近春節連續假期，其中又以快官及霧峰南下路段最容易發生壅塞狀況，公路總局二工處今日提供台74線行車建議，做為民眾行前規劃路線的參考。

公路總局二工處表示，清明節4天連續假期將湧現返鄉掃墓及旅遊車潮，多數長途用路人會以國道及省道為主要行駛道路，觀察以往連續假期交通狀況，預估台74線清明連假尖峰交通流量將接近春節連續假期，其中快官及霧峰南下路段於連假期間每日上午8時至12時，均容易發生壅塞狀況，預估霧峰南下路段尖峰小時交通量可達2500輛次，快官南下路段尖峰小時交通量可達1500輛次，呼籲用路人預先瞭解路況，避開易壅塞時段。

二工處指出，用路人如遇台74線銜接國道3號霧峰路段壅塞，建議可提前由台74線大里二匝道駛出，經由環河路、台63線及台14線銜接國道3號草屯交流道；如遇台74線銜接國道3號快官路段壅塞，建議改行環中路轉環河路接台63線中投公路，至國道3號草屯交流道南下或國道6號舊正交流道往埔里。至於已進入快官系統交流道的車輛，建議由彰興路匝道匯出，改行台14丙線接台14線至國道3號草屯交流道。

二工處提醒用路人行經上述路段隨時注意資訊可變標誌，公路總局轄管交控中心也將隨時發布交通狀況訊息，並提供行車建議，相關疏運措施、即時路況可至公路總局網站、省道即時交通資訊網、幸福公路App或撥打服務專線0800-231-035洽詢。

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