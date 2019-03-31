月津港水域護岸整建 信義路部分路段封閉至10/30

2019-03-31 12:15

〔記者王涵平／台南報導〕月津港環狀水域護岸整建工程，信義路路堤改建工程封閉施工至10月30日，水利局呼籲用路人配合改道措施。

南市水利局表示，信義路路堤改建為「前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫」鹽水區公18-3及公18-5親水公園串連計畫工程之一，計畫經費總計5720萬，預計今年11月底完工。原訂月津港燈節期間開工，考量人車流量龐大，改建工程延後至燈節結束再行開工施作。

為重現月津古城歷史樣貌，信義路堤橋體設計以造型拱通水斷面，藉橋拱半圓曲率，搭配人行道下方燈光與河面產生倒影結合為月圓、圓滿之意象，恰與鹽水舊稱月津，意指如新月的港口相符。橋體兩側搭配還原丁掛磚，展現月津繁榮且懷舊氛圍。另人行道設計採懸臂版節附掛於路提橋，塑造臨水遠眺之情境。

配合信義路路堤改建工程施作，鹽水區信義路部分路段（忠孝路至行昌路間）即日起至10月30日進行封路，施工期間增設導引告示牌面，路口交通指揮人員維持秩序，加強巡檢維護交維設施、指示標誌與夜間警示設施完整，以維用路人通行安全，也請用路人於道路封閉期間行經多加留意。

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