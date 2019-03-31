日本通知新年號為何沒台灣？ 國旗達人專業分析…

2019-03-31 12:28

〔記者蔡文居／台南報導〕日本新天皇將於5月1日登基，日本政府提前於4月1日進行新年號選定手續，預計在新年號宣布後通知世界各國，有媒體報導其中並不包含台灣，有台灣網友為此感到失望。不過，國旗達人張景傑今天提出專業分析，詳細說明日本到底通知了哪195國，而台、日沒有邦交，所以沒發文通知，這只是日本外務省的慣例，不必大驚小怪。

目前任於台南大學附設實驗小學的張景傑老師，是一名國旗專家，他研究世界各國的國旗近20年，並創設「台灣國旗網站」，先前台北市舉辦世大運，他也被邀請擔任國旗顧問，協助各國國旗製作、出版的校正。

最近媒體報導，日本新年號宣布後將通知受承認的195個國家，也一併通知聯合國及歐盟等國際組織，其中並不包含台灣，還有北韓、索馬利蘭、巴勒斯坦等也不在「承認的國家」中。

日本到底通知了哪195國？張景傑分析說，當前聯合國193個會員國扣除日本及朝鮮／北韓，共191個會員國， 再加教廷／梵蒂岡、庫克群島、 紐埃和科索沃等4國，共195國。

他解釋說，因日本與北韓的糾紛，日本並不承諾北韓，也非邦交國，所以也沒通知北韓。教廷和巴勒斯坦兩國是聯合國觀察員國，但日本只承認教廷。庫克群島和紐埃兩國為與紐西蘭自由聯合關係的聯繫國 ；而以美國為首的國家普遍承認科索沃。

他表示，日本不承認台灣和巴勒斯坦，這兩國非聯合國會員國，巴勒斯坦卻是聯合國觀察員國，但美日等國不承認。至於，索馬利蘭為一政治實體，幾乎無邦交國。

張景傑說，其實這就是日本外務省（外交部）正常發文給邦交國的公文，台、日無邦交故不發文，這只是他們外務省的慣例，不必大驚小怪。網友也因此釋懷說，「這樣就好，平常心！」

不過，未通知台灣這消息，媒體報導有誤。張景傑今天中午也在臉書轉貼本報「日本明宣布新年號 我駐日代表處將同步收到通知」的最新報導。他表示，已確定是誤傳，日本會通知台灣。外交部今天說明，我駐日代表處已接獲日方通知，將同步收到新年號通知。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/