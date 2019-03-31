後龍鎮公所發送兒童節禮 萌娃開心捧禮物笑開懷

2019-03-31 12:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕兒童節將至，苗栗縣後龍鎮公所為幫鎮內學童歡度屬於他們的節日，同時也持續鼓勵清寒家庭學子，向台灣電力公司爭取經費發送2550份精美兒童節禮給鎮內幼兒園及國小學童，另也將於今年8月15日開放334名獎助學金申請，盼能讓優秀學子無後顧之憂持續向學，培育更多人才。

後龍鎮公所提前歡慶兒童節，今年爭取台電補助，為國小一、二年級及幼兒園孩童準備多功能卡通造型鉛筆盒、國小三至六年級學生則是實用的削鉛筆機，鎮長朱秋隆也帶領著公所各主管至鎮內各學校發送禮物，並送上真摯祝福，讓每個拿到禮物的小朋友們都笑開懷。

此外，公所也延續去年向台電爭取經費辦理的獎學金計畫，自今年8月15日起至9月15日開放申請，對象包含國小、國中、高中職及大學的中低收入戶、低收入戶、身心障礙生及一般生外，研究所及非就讀後龍鎮的國中、小學生也可申請，預計發放334人，各類獎學金自1000元至8000元不等。

朱秋隆表示，希望透過公部門及企業合作，協助弱勢學生在求學路上得以無後顧之憂，同時也激勵學子們能積極向學，為後龍鎮孕育更多優秀人才。

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