醫病》癲癇病發先兆短 醫師籲速求醫勿擅撬牙關

2019-03-31 12:01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市今早發生駕駛癲癇發作，導致車輛高速自撞，一家5口受傷的意外。為恭醫院急診室主任徐裕超表示，癲癇發病先兆極短，駕駛往往來不及反應，因此有癲癇病史者應避免開車；而病發時患者會牙關緊閉，旁人切勿以手指或硬物撬開患者嘴巴，應立即叫救護車急救，避免二度傷害。

徐裕超說，癲癇俗稱羊癲瘋，為長期型慢性疾病，有些人可能一輩子只發生一次，多因長期作息失調、或極度緊張才突然導致，而有些病患因不明原因、或腦部曾受傷、遺傳等各種因素，導致腦部不正常放電，使得患者不定期發作，必須每日按時服藥、定期追蹤控制病情。

而癲癇發作時，會牙關緊閉、咬舌、四肢抽搐、眼睛上吊，過往民眾多會以手指或硬物強行撬開患者嘴部，但徐裕超表示，此為錯誤作法，建議應在旁安撫情緒，並立即通報救護車，避免自行進行任何醫療行為；若是車輛行駛間發作，旁人應協助將車輛停下。

由於癲癇患者開車導致意外事件頻傳，按規定有癲癇病史者不得考取駕照，但也有部分患者拿到駕照後才發病，並非刻意隱瞞。徐裕超呼籲，由於癲癇發病前兆極短，患者往往來不及反應，恐造成嚴重事故，因此應避免開車，並按時服藥定期追蹤，維持正常作息，切勿擅自停藥。

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