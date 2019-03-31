鶯歌陶瓷博物館醃脆梅18年 侯友宜站起來用力搓…

2019-03-31 11:31

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館今天舉辦醃脆梅活動，新北市長侯友宜到場一起和民眾用力搓梅子，他說，青梅充滿小時候的回憶，醃脆梅做起來不容易，站到腰酸背痛，今年也是活動的第18年，當初幫助921受災梅農跨縣市合作，這次同樣回饋社會，只要報名滿50甕，就會免費贈送1甕給社福團體來體驗。

現場邀請50多位獨居長者及弱勢家庭免費來體驗，立法委員蘇巧慧、新北市議員洪佳君、新北市文化局長蔡佳芬、鶯歌區長周晉平也一起參加。侯友宜在師傅教學完成殺青、拍裂過程，他還奮力地站起來用力輾壓，直說做起來不容易。

梅農盧振祥介紹，只要利用粗鹽大力搓梅子，鹽漬8到12小時之後加入糖，放置5天就能成為醃脆梅，如果民眾想要吃到Q梅則是要放置1年。

侯友宜表示，當初活動發起也是幫助921南投受災戶，配合陶瓷產業將梅子裝在甕裡推銷，如今醃脆梅活動舉辦第18年，「登大人」也代表要付出責任，因此規劃回饋社會，只要報名滿50甕，就會送免費送1甕給社福團體。

不少民眾帶著之前的梅甕「回娘家」，李姓夫妻帶著小朋友前來體驗，他們說，現在的小孩很少看到梅子，也不知道脆梅是如何製成，透過活動富有寓教於樂，小孩也玩得很開心。

此外，由於兒童節連假腳步接近，侯友宜也說，新北捷運公司準備兒童禮物，而小朋友也可免費搭乘淡水輕軌。

鶯歌陶瓷博物館表示，醃脆梅活動即日起至5月5日每週二到週日在陶瓷藝術園區風廣場舉辦，每人每甕660元，平日價為640元，每場名額有限額滿為止。

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