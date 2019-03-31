「檢舉作弊錯了嗎？」 小六女告發卻被班導要求道歉

2019-03-31 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕北市一所國小六年級的女學生，日前因檢舉1名男同學作弊，班導不僅要求她向男同學私下道歉，事後還要她和另一名一起告發此事的女同學在課堂上公開道歉，這也讓兩位女學生對班導的處置方式極其失望，不禁對此質疑：「檢舉作弊錯了嗎？」

根據《蘋果日報》報導，女學生小蘭（化名）指出，她在今年寒假前的期末考看見班上男同學多次起身偷看其他同學答案，原本不打算告發他的惡行，但在成績公布時發現他的成績「突飛猛進」，後來與同學小琪討論此事後，兩人決定將此事告訴班導。沒想到班導聽聞此事後僅說：「太晚了，以後要早點說。」隨後竟要求她們向男同學道歉，還說「不想把事情鬧大，私底下道歉就沒事了」。

沒想到向男同學「道歉」後，隔天早上男同學的姐姐竟到校「堵人」，還把小琪叫出去質問是否是她告狀？而當天下午班導又將兩人叫去，說男同學的媽媽不同意只有私下道歉，要她們在班上所有同學面前「公開」道歉。小蘭回憶起這段過程，仍氣憤地說：「我們真的好委屈，沒做錯事為什麼要道歉。」

小蘭媽媽在得知此事之後十分心疼，但因為小蘭說男同學媽媽是家長會長，所以自己才沒有在第一時間說出來，小蘭媽媽也因此認為等到開學之後再處理。沒想到開學後，男同學懷恨在心，常常在同學面前言語霸凌小蘭跟小琪，小蘭媽媽知道後打給男同學家長告知此事，沒想到對方極度不悅，並稱「要講就在學校講」，由校方來協調。

只不過，事後校方處置方式又讓小蘭媽媽十分感冒，小蘭媽媽指控，第一次協調會時，生教主任竟說「言語霸凌是要天天講才叫言語霸凌，沒有天天講就不算霸凌」。小蘭媽媽指出， 第二次協調會時原以為會有結果，但校方根本沒處理，當下立刻要求班導要在場，校長卻以有課為由拒絕，直到晚上請市議員到場協助後班導才到場，還辯稱：「校長說我不需要來開這個會」最後透過市議員協調，班導及作弊的男同學才坦承錯誤，並向她們道歉。

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