03/31 各報重點新聞一覽

2019-03-31 06:39

自由時報

美籲台 開放牛豬

美國貿易代表署（USTR）29日公布「2019年各國貿易障礙評估報告」，有關台灣部分，除了肯定我國政府在智慧財產權保護與執法進展，也點名健保制度藥品訂價和報銷政策需更高透明性及可預測性；並再次關切美牛美豬進口限制問題，呼籲台灣應基於科學和國際標準開放。

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賴：堅持走完初選

民進黨總統初選，前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統，民進黨五人協調小組行政院長蘇貞昌等人前天集體與賴清德會面深談。據悉，面對協調小組釋出蔡賴合作的可能性，賴清德表達堅定的參選意願，堅持走完初選，進行一場君子之爭，由於決定承擔責任參選，因此他不考慮「蔡賴配」。

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FBI大轉型 掃蕩網路威脅

美國聯邦調查局（FBI）正展開自2001年911事件恐怖攻擊行動後、18年來最大幅度的轉型，任務重點由反恐怖主義改成網路安全，目前正進行組織改組計畫，著眼打擊不斷增加的網路威脅，包括由外國對手針對美國商業與國家利益發動的攻擊。除了下一個財政年度的網路安全預算增加7.6%至7.32億美元，所有探員也將共同培養偵辦網路犯罪案件的能力，在美國近年頻頻指控中國、俄羅斯等外國政府利用網路侵害美國國家利益之際，可謂美方防禦戰場全面升級。

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蘋果日報

震撼 韓國瑜拒選2020 深夜臉書強硬表態「這4年 讓大家看到高雄成長」

國民黨總統初選紛擾不斷，基層拱高雄市長韓國瑜征戰聲浪頻起，國民黨主席吳敦義希望能讓最強人選參加總統初選，行政院前院長賴清德更叫陣韓對決。韓昨下午詼諧自唱「我堅持∼不考慮2020」，昨晚突po臉書「就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力，讓大家看見高雄的成長與改變。」強硬表態不選2020，引發政壇震撼。

韓國瑜明志 藍初選重回3太陽爭輝

國民黨中央為了要徵召拒不領表投入總統黨內初選的高雄巿長韓國瑜，想方設法，徵召、特邀，各種手段出爐。黨內有意角逐下屆立法委員的參選人，也深盼有韓國瑜這隻超強母雞領軍。但昨韓在臉書明志，要用4年為高雄打拼，未來國民黨初選亂局恐仍將紛擾，黨主席吳敦義若在萬分之一機率下投入初選，初選將重回王金平、朱立倫、吳敦義3顆太陽爭輝的局面。

聯合報

被問選不選？ 韓國瑜突然唱出「我堅持不考慮2020」

國民黨主席吳敦義日前拋出徵召或特邀高雄市長韓國瑜參加總統初選，並表示會跟韓國瑜約時間見面，外界關注「吳韓會」何時登場？韓國瑜昨天說，尚未接到任何通知，若接到通知，願意北上拜訪吳。至於是否選總統，韓國瑜昨天索性用唱的回答媒體：「我堅持不考慮2020。」

年改打亂警界新陳代謝 警察恐高齡化

年改效應造成國內警察緩退、新血難進，警界憂心進入高齡警察時代，「老警察怎麼有力氣幫人民衝鋒陷陣？」有志投考警察的年輕人則是對未來充滿不確定感。

中國時報

英訴諸團結vs.德民調決勝！蔡賴配恐破局

前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，「英德之爭」引爆內戰。據了解，賴清德已清楚向黨內初選協調小組表明不接受「蔡賴配」，堅持初選到底，形同宣告將透過民調與蔡決勝負。面對逼宮，蔡英文繼續訴諸團結牌，強調台灣需要最強組合，帶領國家行在正確道路頂頭，「我都可以承擔，蔡英文不怕受傷」。

景氣恐不妙 勞部首度大幅下修門檻！無薪假補貼 月領最高1萬1350元

為避免10年前金融海嘯發生後，政府雖有補助辦法卻門檻太高，放無薪假勞工「看得到吃不到」情形重演，勞動部首度研擬大幅下修無薪假補貼的啟動標準，最快4月中旬公告實施，依每位勞工投保薪資換算，每月最多可領1萬1350元、最長6個月，由政府直接補貼勞工。

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