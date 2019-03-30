週日出門把握時機！各地多雲 下半天轉雨至週一

2019-03-30 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局預報，明天（31日）白天各地大致為多雲天氣，僅北部、東半部地區有短暫陣雨，下半天至晚間，由於華南雲雨區東移，各地降雨機率提高，多地有機會出現短暫陣雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

《天氣風險》指出，明天起另一波雲系接近，降雨至週一，溫度也會稍微下降。值得注意的是，下週四（4/4）清明連假初期，降雨機率也高，提醒有計畫外出掃墓、旅遊的民眾，務必關注天氣消息。

溫度方面，明天北部及東北部因東北季風影響氣溫仍較低，高溫約20至22度，背風面的中南部仍較溫暖，高溫約27至30度，花東地區約22至25度。

紫外線方面，南投以南及金門、澎湖縣為高量級，其餘地區為中量級。

空氣品質方面，僅宜蘭、花東及金門、澎湖地區為「普通」等級，其餘皆為「橘色提醒」等級，提醒民眾外出配戴口罩。

另外，今晚至明晨中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有8至9級強陣風；明天上午起，台南以北、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有9至10級強陣風，今明兩天沿海及鄰近海域有較大風浪，海邊活動請注意安全。

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