《復仇者4》突破3小時 影城推出「紙尿褲套餐」笑翻網友

2019-03-30 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的漫威最新電影大作《復仇者聯盟4：終局之戰》將在4月24日上映，由於此次電影承擔漫威電影宇宙承前啟後的關鍵，電影長度也將突破3小時；日前有影迷擔心片長太長會想上廁所，便開玩笑稱電影院可以考慮「買電影票送紙尿褲」，沒想到影城業者「威秀影城」立刻回應觀眾的要求，在今晚隆重推出「紙尿褲套餐」，笑翻網友。

綜合媒體報導，威秀影城臉書專頁在今晚推出最新套餐的公告，表示近期專頁小編收到消息，有影迷希望威秀影城推出「獨家」的「復仇者聯盟4：紙尿布套餐」，然後隨文附上粉絲做的新套餐宣傳圖；圖中只見「紙尿褲套餐」包含1個爆米花、1杯飲料、1根吉拿棒還有最重要的紙尿褲，如此貼心的套餐徹底笑翻網友，還有網友留言希望「尿布可以推出印有復仇者聯盟徽章，已供收藏」，也獲小編首肯，一來一往十分逗趣。

先前《復仇者聯盟4：終局之戰》的導演羅素兄弟曾在受訪中證實，這次電影片長3個多小時是必要的，因為這是漫威電影宇宙10年來的累積而成；雙人導演之一的喬羅素（Joe Russo）表示，「《復仇者聯盟4：終局之戰》將是電影史上獨特、非凡的體驗，大家應該會想一起分享這時刻。」

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